La Hulpe : ouverture d’un hébergement collectif pour migrants sans papiers

A l’initiative de la plateforme humanitaire la Hulpe4Migrants, soutenue par le CPAS et la commune, un hébergement collectif pour migrants sans papiers va bientôt voir le jour à la Hulpe.

Un ancien bâtiment rénové

Le CPAS a rénové un bâtiment inoccupé, près de la gare, pour en faire une maison pour six migrants. Un hébergement temporaire, le temps de faire une pause avant de repartir ailleurs ou avant d’introduire une demande d’asile chez nous.

Comme l’explique le porte-parole de la plateforme citoyenne locale, Alain Van Hoorebeeck, ce lieu d’hébergement est bien destiné à des migrants qui sont sans papiers.

"Ils ne sont pas du tout dans la procédure d’asile officielle puisqu’à ce moment-là ils bénéficieraient de logements via Fedasil ou d’une structure similaire. Par contre, nous sommes ouverts pour des personnes migrantes désireuses de se poser pour réfléchir à leur statut et à leur avenir. Il faut savoir qu’entre les migrants, il y a beaucoup de choses qui se disent et quelques fois des choses complètement erronées. C’est pour cette raison qu’ils doivent pouvoir se poser et agir en toute connaissance de cause, sans être ni dans la précipitation, ni dans le feu de l’action de celui qui veut à tout prix se rendre en Angleterre avec énormément de difficultés."

Les migrants devraient être hébergés pendant un à six mois environ, avant de céder leur place à d’autres personnes. Les frais de nourriture et d’énergie seront assumés par la plateforme citoyenne, principalement via des dons.

Quelques projets du même type existent aussi dans d’autres communes du Brabant wallon.