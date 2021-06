La Grand-Place de Louvain-la-Neuve renommée "We Are Belgium Too" en soutien aux sans-papiers

"We are Belgium", en français "nous sommes la Belgique", c’était le slogan des supporters des diables rouges. Ce slogan, il a été détourné en "We are Belgium TOO", en français "nous sommes AUSSi la Belgique", par le mouvement pour la régularisation des sans papiers.

Ce mercredi, la grand-place de Louvain-la-Neuve a été renommée symboliquement "Place WeAreBelgiumToo". L’idée était de montrer que le tissu associatif et politique brabançon soutient le mouvement initié à l’église du béguinage de Bruxelles.



Lors du rassemblement, une pétition (qui comprend déjà plus de 26.000 noms de citoyens belges) a été signée par les représentants d’une kyrielle d’organisations. Le Mouvement Ouvrier Chrétien du Brabant wallon (CSC, la Mutualité Chrétienne,…) était à l’initiative.

Christian Gultentops, permanent Interprofessionnel CSC, animait la rencontre équipé de son mégaphone. "On a différents représentants politiques, de la majorité ou d’opposition, qui sont présents. On va leur demander de signer la pétition avec un petit marqueur. On leur demande ainsi de marquer publiquement et officiellement qu’ils soutiennent la pétition.", explique le représentant syndical.