La future piscine de Jodoigne devrait ouvrir ses portes en juin 2024

La cafétéria commune à la piscine et au hall des sports sera construite tout en verre et aura une vue 360° vers les bassins de natation, la piste d’athlétisme et le plateau multisport ainsi qu’une grande terrasse avec accès extérieur. - © DDV – AVANTPROPOS Architectes - BSolutions – PROJEX – DIAGOBAT

Deux bassins de natation et une pataugeoire

Le jury a particulièrement apprécié le caractère simple mais fonctionnel du projet. "Ce qui était vraiment un plus c’est la cafétéria qui sera commune pour le hall des sports et la piscine, explique le bourgmestre Jean-Luc Meurice, avec une vue sur la plaine des sports et également sur les bassins de natation". Il y aura un grand bassin de 15 m x 25 m, donc un peu plus grand que la piscine actuelle. Ainsi qu’un bassin d’apprentissage de 10 m x 8 m en connexion avec une pataugeoire de 4 m x 8 m. "Il y a également un bureau d’accueil commun, ajoute le bourgmestre. Cela permettra aussi de faire des économies d’échelle". Le coût de construction est estimé à 8.500.000 euros HTVA.