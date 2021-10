La fonctionnaire déléguée du Brabant wallon visée par une enquête interne après un incident survenu au sein de son administration à Wavre

En matière d’urbanisme, d’aménagement du territoire et de patrimoine, les fonctionnaires délégués de la Région wallonne ont un rôle stratégique. Ils doivent, entre autres, donner des avis aux communes qui les sollicitent sur certains projets. Et pour les dossiers plus importants, c’est à eux que revient la décision d’octroyer les permis demandés. En Brabant wallon, ce poste est occupé depuis 2019 par Nathalie Smoes.

Mais Nathalie Smoes se retrouve aujourd’hui dans une situation très inconfortable. Au printemps, un incident s’est produit dans les locaux de son administration à Wavre. Et depuis, la fonctionnaire déléguée est en congé de maladie. Elle a été remplacée par son adjoint durant l’été, avant la désignation d’une autre personne à titre provisoire.