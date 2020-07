La Foire du Midi annulée à cause du coronavirus, mais Walibi reste ouvert, voici pourquoi

Après l’annonce de l’annulation de la Foire du Midi à Bruxelles, de nombreux forains ont réagi. Ils ne comprennent pas pourquoi on les empêche de travailler, alors que les parcs d’attractions restent ouverts, le parc Walibi notamment.

La réponse est simple: Walibi est considéré comme un site touristique. Même si on y trouve des attractions, ce parc n’est donc pas une fête foraine. Un élément fait la différence de façon notable.

"Nous sommes un site fermé avec une entrée unique, explique Marie-France Adnet, porte-parole de Walibi. Nous contrôlons tout ce qui se passe sur l’entièreté de notre site. Nous contrôlons également la gestion des flux. Par exemple, nous sommes à 30% de notre capacité d’accueil habituelle, hors-Covid."

Capacité réduite et gestes barrières

30% de la capacité maximale, cela fait tout de même environ 6.000 personnes par jour. Mais le parc est tellement vaste que les visiteurs ont rarement l’impression d’être agglutinés, même dans les files d’attente. Qui plus est, des mesures très strictes ont été prises: port du masque obligatoire partout dès douze ans, distance physique et désinfection des mains à l’entrée des attractions notamment. Pour les autorités communales de Wavre, il n’y a pas lieu d’ordonner la fermeture.

"A l’heure actuelle, nous estimons que la situation est sous contrôle et stable, indique Anne Masson, première échevine et bourgmestre faisant fonction. Si ça devait évoluer, nous prendrions les mesures qu’il faut. Mais aujourd’hui, on peut dire qu’une visite à Walibi peut se faire avec les garanties de sécurité maximales."