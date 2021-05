La cueillette des fraises, une savoureuse tradition familiale aux Vergers Micolombe à Ittre

Les amateurs de fraises avaient rendez-vous à Ittre ce dimanche après-midi, chez un producteur qui ouvre ses champs au grand public chaque année. L’occasion de cueillir en famille ces petits fruits savoureux.

"Chaque année, à un certain moment, il y a un pic de production et nous n’arrivons pas à tout cueillir car il y a trop de fraises en une fois, explique Ferdinand Jolly, propriétaire des Vergers Micolombe. Et nous nous sommes rendu compte que les familles appréciaient de pouvoir venir cueillir avec les enfants, découvrir ce qu’est un champ de fraises, pouvoir goûter et comparer les variétés. C’est une belle activité."