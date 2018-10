La clinique Saint-Pierre veut quitter Ottignies, l'échevin de l'urbanisme veut la convaincre de rester

La clinique Saint-Pierre va-t-elle quitter Ottignies pour s’installer à proximité des grands axes, E411, N4 et N25 ? Le projet a pris de la consistance récemment avec la signature d’un compromis pour l’achat d’un terrain de 14 hectares situé dans le triangle Wavre-Chaumont-Gistoux-Louvain-la-Neuve. Selon nos informations, ce terrain est situé près du Décathlon, sur le territoire communal de Wavre.

La perspective de ce déménagement ne fait pas que des heureux à Ottignies. Ainsi, Cédric du Monceau, échevin de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire (et chef de file de la liste Avenir pour le scrutin du 14 octobre), ne cache pas son mécontentement. Et ce n’est pas à la direction de la clinique qu’il en veut, mais à la ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, qui n’aurait fait que chercher des noises à la clinique Saint-Pierre.

"Notre ville, par manque d’anticipation et de relation, n’a pas construit pour l’instant le projet d’avenir de la clinique. Pire, la ville a imposé une taxe sur les immondices comme si la clinique était un hôtel et une taxe sur les parkings. Ce sont des erreurs regrettables."

L’échevin rappelle au passage qu’il a lui-même voté contre ces taxes, renvoyant la balle au reste de la majorité. Voilà qui ne manquera pas de faire grincer quelques dents chez ses partenaires, Ecolo et PS, avec qui Cédric du Monceau s’est pourtant engagé à travailler durant la prochaine législature, si les électeurs le permettent.

Imaginer des alternatives, près de la gare d'Ottignies

Dans l’immédiat, Cédric du Monceau ne compte pas rester les bras croisés. Il a l’intention de prendre contact avec la direction de la clinique pour envisager des alternatives au déménagement.

"En matière de développement durable, la clinique devrait être proche d’une gare et pas d’une autoroute. De ce point de vue, nous avons le potentiel pour imaginer quelque chose à Ottignies, pour désenclaver la clinique et lui permettre de se développer. Nous avons 20 hectares à côté de la gare, nous allons faire un énorme parking pour la gare, il pourrait servir aussi pour l’hôpital. Maintenant, je reconnais le fait que la clinique est bien gérée. Il est normal qu’elle se positionne par rapport à l’appel d’offres de la région wallonne. Si la direction de la clinique ne reçoit pas d’aide de la ville ou de l’UCL pour rester sur notre territoire, elle est obligée d’aller voir ailleurs, ce qui est très regrettable. Dans la mutation d’Ottignies, qui était une ville industrielle, la clinique a joué un très grand rôle, elle fait partie de notre histoire, ce serait dommage que cette clinique s’en aille. Mais j’ai l’espoir que nous trouverons une solution. Je vais me battre pour ça."