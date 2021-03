La Clinique Saint-Pierre inaugure un nouveau bâtiment à Ottignies, mais prévoit toujours de déménager à Wavre

La Clinique Saint-Pierre d'Ottignies s'apprête à inaugurer de nouveaux locaux. Alors qu’elle manquait de place, elle a fait construire une aile supplémentaire juste à côté du bâtiment principal. Les travaux sont presque terminés, le ruban sera coupé le 24 mars et les premiers patients seront accueillis le 29.

Le nouveau bâtiment fait 2500 mètres carrés, répartis sur cinq étages. On y trouvera notamment le service de dialyse, des bureaux de consultation et une extension de la clinique du sein, un pôle pluridisciplinaire très réputé à Ottignies.

"Nous sommes vraiment très centrés sur le bien-être des patients, explique Anne-Pascale Schillings, radiologue et sénologue. Et arriver dans des locaux plus spacieux, plus agréables et mieux décorés, je pense que cela participe à la gestion du stress des patientes au moment de l’annonce du diagnostic."

C’est aussi dans cette nouvelle aile que s’organisera dorénavant l’accueil des consultations et des hospitalisations de jour. A l’avenir, l’entrée actuelle de la clinique ne servira plus que pour les hospitalisations classiques.

Construire à Ottignies, puis déménager à Wavre

Ce bâtiment a coûté plusieurs millions d’euros. Mais pourquoi donc la clinique continue-t-elle à investir à Ottignies alors qu'elle compte déménager à Wavre dans quelques années?

"Nous n’avions pas le choix, explique Philippe Pierre, directeur médical et coordinateur général de la clinique. Nous devons déménager parce qu’il nous manque environ 50% de mètres carrés construits par rapport aux normes d’un hôpital optimal d’aujourd’hui, ce qui est gigantesque (NDLR : la clinique d’Ottignies a une superficie de 50.000 mètres carrés). Donc il fallait imaginer une reconstruction qu’on espère à l’horizon 2028. Mais dans le même temps, nous avions besoin de place immédiatement. Il fallait se mettre en conformité pour la dialyse et avoir de quoi tenir jusqu’à l’ouverture du nouvel hôpital qui sera peut-être plus tardive que 2028."