La Clinique psychiatrique de la Forêt de Soignes va quitter La Hulpe pour s'installer le long de la N4, entre Wavre et LLN

Un déménagement dans le secteur hospitalier en Brabant wallon. La Clinique de la Forêt de Soignes, qui prend en charge des patients atteints de troubles psychiatriques, va quitter ses vieux bâtiments de La Hulpe pour venir s’installer à Wavre, dans un immeuble flambant neuf entouré de verdure. La demande de permis sera déposée prochainement. Si tout va bien, les travaux commenceront en septembre 2020 et devraient durer deux ans.

Le futur établissement disposera de 96 lits (rez-de-chaussée et deux étages), comme maintenant. Il comportera trois unités résidentielles pour 79 patients et un hôpital de jour de 17 places. Un vaste parking sera aménagé en sous-sol afin de diminuer les nuisances.

Regroupement d'activités

Ce bâtiment sera situé à proximité de la Clinique du Bois de la Pierre (le long de la N4), qui est également gérée par l’ASBL SILVA medical. Une crèche et une maison de repos et de soin (l’ancienne Résidence lasnoise) ont également été construites à cet endroit et inaugurées récemment.

"En matière de gestion, d’économies d’échelle, de transport ou de logistique, il y a un intérêt évident à regrouper des activités de soin dans le même périmètre, explique Laurence Fetu, directrice générale de l’association. Et pour les patients eux-mêmes, ce sera aussi plus confortable. Il est clair qu’il y aura peut-être encore davantage d’échanges entre les différents pôles. Actuellement, certains pensionnaires de la maison de repos peuvent venir à notre centre de consultations et de radiologie, donc ça évite de grands transports pour ces personnes âgées et fragilisées. Et il y aura aussi des échanges de ce type-là avec les nouveaux patients psychiatriques qui pourront venir dans notre polyclinique du Bois de la Pierre où nous avons beaucoup de spécialités différentes."