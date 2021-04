La Clinique de la Forêt de Soignes va pouvoir quitter La Hulpe pour s'installer à Wavre, sans renoncer à son unité de psychiatrie légale

C’est une bonne nouvelle que viennent de recevoir les responsables de la Clinique de la Forêt de Soignes (ASBL SILVA Medical) située à La Hulpe: les ministres wallons Willy Borsus et Céline Tellier ont validé leur projet de construction d’un nouveau bâtiment à Wavre, à côté de la Clinique du Bois de la Pierre, en bordure de la N4.

En fait, un permis d’urbanisme avait déjà été délivré par la fonctionnaire déléguée du Brabant wallon en décembre 2020. Mais ce permis était assorti d’une condition embarrassante qui avait poussé l’ASBL SILVA Medical à introduire un recours. Si elle voulait concrétiser son projet, l’association devait renoncer à traiter les 26 patients de son unité de psychiatrie légale. Durant l’enquête publique, plusieurs riverains avaient exprimé des craintes concernant le profil de ces individus. Et la fonctionnaire déléguée leur avait donné raison, considérant qu’il n’était pas judicieux de placer cette unité dans un milieu urbanisé si proche des habitations.

Pour l’ASBL, renoncer à cette unité de soin aurait pu mettre en péril la viabilité du projet de nouvelle clinique psychiatrique. Ses responsables s’inquiétaient également du devenir des patients concernés et du personnel médical qui en a la charge. Les ministres Borsus et Tellier ont entendu ces arguments. Dans un arrêté longuement motivé, ils ont donc confirmé le permis et abandonné la condition litigieuse.