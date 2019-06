La chaleur endommage les routes, plusieurs soulèvements de chaussées observés en Brabant wallon

Les automobilistes qui empruntent la N25 entre Nivelles et Mont-Saint-Guibert l'ont sans doute observé ce matin: un soulèvement de chaussée à hauteur de Baisy-Thy a perturbé la circulation. La bande gauche a été neutralisée.

"C'est un phénomène qui concerne surtout les routes en béton, un matériau particulièrement sensible à la chaleur, explique Mee Hwa Boulangé, porte-parole du département mobilité au Service public de Wallonie. C'est souvent très localisé. Et quand un soulèvement a lieu, on intervient directement et le problème peut être réglé en une semaine."