La cellule GISER, un outil précieux qui aide les communes wallonnes à réduire le risque d’inondations et de coulées de boue

Les orages et les pluies torrentielles de ces dernières semaines ont causé de gros dégâts. Et on se pose à chaque fois les mêmes questions: comment réduire le risque? Comment se protéger? En Wallonie, les communes peuvent faire appel à un organisme spécialisé dans la gestion des sols. Il s’agit de la cellule GISER (Gestion intégrée Sol Erosion Ruissellement), créée il y a dix ans: elle a notamment pour mission d’identifier les endroits sensibles et de proposer des solutions. 160 communes sur 262 ont déjà eu recours à ses services.

La cellule GISER intervient après la phase d’urgence, quand tout est plus ou moins rentré dans l’ordre. Elle observe les traces d’érosion dans les champs, ce qui lui permet de remonter à la source de l’écoulement problématique. Après une analyse détaillée, elle établit un rapport et formule des recommandations. Mais ensuite, ce sont les communes qui doivent agir.

"Il y a des communes qui sont très actives, voire proactives, explique Brieuc Michel, expert à la cellule GISER. Par exemple, la semaine dernière, une commune m’a pointé deux ou trois sites problématiques, bien avant les inondations. Il y a aussi des communes que nous avons accompagnées au début et qui ont ensuite engagé quelqu’un qui s’occupe spécifiquement de cette matière. Ils ne font plus appel à nous que pour des précisions. Mais ça, ce sont les bons élèves. Il y a d’autres communes qui nous contactent, on fait le rapport puis on n’a pas forcément de retour et de suivi. Elles nous recontactent quelques années après pour le même site et on constate que rien n’a été mis en œuvre."