L'ulmodrome de Liernu va déménager et envisage de s'installer à Thorembais-les-Béguines, réunion d'information ce jeudi

L’exploitant actuel a cédé les droits qu’il avait sur les terres à l’entreprise Eneco qui compte installer six éoliennes sur la plaine de Liernu. Mais plusieurs passionnés se sont mis en tête de trouver un autre terrain pour pouvoir continuer à voler. Et ils en ont repéré un à Thorembais-les-Béguines, dans la commune voisine de Perwez, en Brabant wallon.

Olivier Symoens (instructeur) et Isabelle Desender (pilote) viendront répondre aux questions des habitants de Thorembais-les-Béguines le jeudi 6 juin. - © Hugues Van Peel - RTBF

Pour tout dire, trouver une zone suffisamment grande et plate pour pratiquer l’ULM n’est pas si simple, compte tenu des contraintes liées à cette activité. "Il y a évidemment les règles sur terre, comme les distances par rapport aux habitations, mais il y a aussi les règles dans l’air, explique Isabelle Desender, pilote à Liernu. On doit respecter une série de zones, comme la zone d’approche de l’aérodrome de Beauvechain et la zone d’approche de Charleroi. Il y a aussi une très large zone qui s’appelle la D37, qui est une zone d’exercice pour les militaires. Donc arriver à trouver quelque chose qui respecte tout cela, c’est effectivement très difficile. Cela fait un an et demi que nous cherchons".

Le bruit et le survol des habitations

Cela dit, un déménagement vers Thorembais-les-Béguines n’est pas pour tout de suite, le projet n’en est qu’à ses balbutiements. Le 6 juin, les promoteurs organisent une réunion d’information informelle qui permettra de sonder la population locale et de répondre aux craintes déjà exprimées par certains sur les réseaux sociaux.

"En faisant connaissance, ils pourront se rendre compte qu’on est des professionnels et des gens sérieux, explique Olivier Symoens, instructeur. On a vraiment une bonne expérience de la cohabitation avec les riverains pendant trente ans. Nous pensons que leurs craintes ne sont pas fondées, mais c’est normal, c’est dans la nature humaine d’être inquiet quand on ne connaît pas."

Ces craintes concernent notamment les nuisances sonores et le survol des habitations. A ce propos, les promoteurs expliquent que les ULM d’aujourd’hui sont beaucoup moins bruyants que ceux d’il y a trente ans, et qu'il est interdit de survoler les habitations à proximité d’une base ULM.

Cela suffira-t-il à rassurer les riverains? Les promoteurs semblent confiants. Mais si ça ne marche pas à Thorembais-les-Béguines, ils iront voir ailleurs. Ils ont repéré d'autres terrains qui pourraient convenir, mais ils restent très discrets sur leur localisation.