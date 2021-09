L’UCLouvain ouvre un centre de vaccination à l’Aula Magna

Convaincre les étudiants récalcitrants

En une heure, en moyenne 100 personnes entrent dans le centre de vaccination. Parmi elles, certaines personnes qui ont tardé à se faire piquer, comme Blanche, étudiante : "Je me fais vacciner par obligation. J’ai un travail dans l’Horeca, à Bruxelles et je crains de devoir être vaccinée pour pouvoir continuer à bosser. Rien n’est officiel mais je préfère être rassurée là-dessus."

Thomas, étudiant aussi, raconte le même type d'histoire : "Je suis venu ici parce que c’était le centre qui proposait le plus rapidement un rendez-vous. Je voulais le faire parce qu’à Bruxelles, ils ont instauré le Covid Safe Ticket un peu partout. Même pour les activités de l’université donc c’était obligatoire que je le fasse."

D'autres étudiants étaient simplement un peu paresseux. Ce centre de vaccination facilite la vie de Nicolas, étudiant en troisième année de droit : "Comme je kot ici et qu'il n'y a pas beaucoup de file, je me suis dit que j'allais le faire."

Un autre objectif de ce centre est de rendre le vaccin accessible à des étudiants internationaux, comme l'explique Anne-Sophie Masureel, responsable de l'équipe de santé : "On essaie de toucher les étudiants venus de l'étranger. On essaie de leur faciliter la vie car ils ont encore la tête dans leurs démarches d'intégration en Belgique." Ichima vient du Japon, il était présent dès l'ouverture du centre : "Je souhaiterais avoir le passeport vaccinal. Quand j'ai remarqué qu'on avait ce point de vaccination ici. Je me suis dit que c'était très proche et très pratique. C'est ce que je cherchais parce que je ne voulais pas aller trop loin."