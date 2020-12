L’UCLouvain lance un défi à ses étudiants : créer une grue flottante capable de construire une éolienne sur l’océan

C’est le défi qu’a lancé l’UCLouvain à ses étudiants en première année de bachelier d’ingénierie civile. Dès le début de l’année académique, les étudiants ont dû former un groupe de travail dans le but de mettre le projet en place. Cette année, il leur était demandé de construire une grue flottante pour assembler une éolienne, le tout sur l’eau. À ce stade, la grue est un modèle réduit et l’éolienne, 3 tubes en plastique superposés.

Premier pas dans le monde du travail

Même si cet exercice ne dépasse pas le cadre scolaire, il donne tout de même un avant-goût du métier d’ingénieur " ici, fondamentalement, le but est de mettre les élèves en situation réelle pour les habituer à travailler en équipe. Un ingénieur ne travaille jamais seul. Grâce à ce concours, on espère que les étudiants développent un esprit d’équipe pour arriver à un objectif commun " explique Xavier Bollen, titulaire du cours de projet et chercheur à L’UCLouvain.

3 images Ce projet est une première expérience pour le monde du travail. © RTBF- Maxence Andry

Un travail d’équipe

Par groupe de 5 à 6 étudiants, les différentes équipes préparent leurs prototypes depuis septembre. Au premier abord, la structure à l’air simple. Faite de bois ou de métal, elle bouge grâce à des seringues et des tubes en plastique " c’est pour imiter le système hydraulique des vraies grues " explique Liam, étudiant en bac 1 ingénieur civil. Pour actionner la grue, chaque étudiant doit appuyer sur une des seringues. Ainsi, le bras se lève ou descend. La grue avance ou recule. Le but : assembler les segments d’une éolienne. Particularité de cet exercice, la grue flotte sur l’eau " grâce à un programme informatique, nous avons calculé différents paramètres pour savoir de quelle manière notre grue oscille. Ensuite, nous sommes partis faire des tests dans un canal d’essai, ici à l’UCLouvain " ajoute Liam.

3 images La structure bouge grâce à des seringues et des tubes en plastique. © RTBF- Maxence Andry

Le concours

D’habitude, plus ou moins 400 étudiants se réunissent dans une grande salle de l’université et passent ainsi devant le jury avec leurs prototypes. Cette année, pour respecter les règles sanitaires, les équipes ont filmé leurs passages devant le jury. Ensuite, l’ensemble de ces vidéos ont été diffusées lors d’un live sur YouTube. C’est à ce moment-là que les étudiants ont pris connaissance des gagnants. 4 prix étaient à pourvoir : le prix du meilleur montage, le prix de l’innovation, le prix du public et surtout, le plus prestigieux : le prix du jury.