L'UCLouvain dévoile les contours du futur quartier Athéna-Lauzelle qui va changer le visage de Louvain-la-Neuve

Le conseil communal d’Ottignies-Louvain-la-Neuve a approuvé mardi soir à une très large majorité (25 voix pour, quatre abstentions) l’avant-projet de SOL (Schéma d’Orientation local) concernant le futur quartier Athéna-Lauzelle que l’UCLouvain souhaite construire le long du boulevard de Lauzelle à Louvain-la-Neuve.

Ce feu vert, étape indispensable dans un long processus de planification urbanistique et d’aménagement du territoire, va permettre à l’université de poursuivre le développement de ce projet très ambitieux. Athéna-Lauzelle, c’est 1.400 logements sur trente hectares (environ 3.500 habitants), un nouveau quartier aux fonctions multiples qui va repousser les murs de la cité universitaire vers le bois de Lauzelle, sa frontière naturelle au nord.

Les voitures à l’extérieur du quartier

L’examen de l’avant-projet de SOL laisse donc entrevoir le visage de ce nouveau quartier. L'UCLouvain ne veut pas faire d'Athéna-Lauzelle une cité-dortoir, mais un quartier vivant et convivial, organisé autour de deux places, avec une école, des crèches, des commerces de proximité, des bureaux et de nombreux espaces récréatifs et de rencontre, dans un environnement verdoyant, en lien étroit avec le bois et la ferme de Lauzelle. Piétons et cyclistes seront particulièrement choyés, les voitures resteront à l’écart, garées dans des parkings-silos aux entrées du quartier. C’est un retour aux fondamentaux de Louvain-la-Neuve, à ce qui a fait son succès.

L’innovation résidera aussi dans les types d’habitats. A côté de maisons unifamiliales classiques, d’autres logements seront proposés afin de répondre à l’évolution des modes de vie: habitats groupés, maisons bi-familiales, appartements et kots.

"Avec Athéna-Lauzelle, nous voulons prouver à nouveau que Louvain-la-Neuve est pionnière, explique Nicolas Cordier, responsable du développement urbain et régional de l’UCLouvain. Nous voulons développer un quartier exemplaire en matière de mobilité, d’énergie, de durabilité, d’environnement et de mixité sociale, avec une offre de logements diversifiée et accessible financièrement."

Tout cela pour attirer les jeunes ménages en priorité, avec des prix maîtrisés et des mécanismes pour empêcher la spéculation. L’UCLouvain ne veut pas d’une promotion immobilière classique comme ce qui s'est fait dans d’autres quartiers de Louvain-la-Neuve. Par ailleurs, une part importante du projet sera réservée pour des logements sociaux.