L'incinérateur de Virginal est à nouveau opérationnel

C'est ce que Christophe Dister, le président de l'intercommunale in BW, a annoncé hier. L'incinérateur assure à nouveau le traitement de l'ensemble des déchets ménagers du Brabant wallon. Les autres scénarios envisagés n'ont donc pas dû être activés. En effet, Chrisophe Dister avait émis la possibilité d'un transfert de 300 tonnes de déchets à Intradel à Herstal, en province de Liège, et de 100 tonnes à l'intercommunale carolo TIBI.

Une solution uniquement à court terme

Le président d'in BW met en garde les habitants du Brabant wallon. La délocalisation des déchets n'aurait été qu'une solution temporaire. "On n'aurait pu faire ce transfert que pour une durée très courte et pour de très faibles quantités", explique Christophe Dister dans un communiqué de presse. Soit, l'équivalent de deux journées de production de déchets. Leur transport aurait également représenté un surcoût, jusqu'à 7 euros par an par habitant. Le président d'in BW rappelle donc à quel point l'incinérateur brabançon est indispensable au traitement des déchets de la province.