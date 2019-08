" L'école plurielle" à Genval ouvrira bien ses portes à la rentrée

Dans cette future salle de cours, les professeures déplacent les bancs en vue de la rentrée. Ici pas de rangées comme une classe de cours traditionnelle. La future directrice de l’école, Géraldine Halbart, nous fait visiter les lieux.

" La disposition des bancs se fait en îlots pour créer de la coopération, tout en préservant aussi les apprentissages individuels avec des temps de travail où l’élève va apprendre à gérer son travail de façon autonome ", précise-t-elle.

Le doute planait encore à quelques jours de la rentrée mais, cette fois, les choses se précisent pour "l’École plurielle". Officiellement, il faut au minimum 60 élèves inscrits à la date du 30 septembre pour qu’elle ouvre ses portes. Dans un premier temps, l'école avait annoncé qu'elle déciderait le 1er septembre en fonction du nombre d'inscriptions recueillies à cette date.

Dérogation

Mais aujourd'hui, l’établissement confirme qu'il ouvrira bien le mardi 3 septembre. L'école mise sur le principe de dérogation possible au nombre de 60 élèves pour ouvrir ses portes cette année encore. Des discussions sont d’ailleurs en cours avec le cabinet de la ministre de l’Enseignement, Marie-Martine Schyns.

Au sein de l’équipe pédagogique, on y croit dur comme fer. "On attend des inscriptions pour pouvoir ouvrir, c’est vrai, indique Céline, future professeure de morale. Mais on est convaincue que les élèves vont arriver et qu’on va pouvoir mettre en place tout ce qui a été préparé. "

Inscriptions tardives

Le personnel mise sur des demandes tardives d'inscriptions, notamment celles des élèves qui auront reçu une place dans une école qui ne correspond pas à leur premier choix dans le cadre du décret " inscriptions ". La CIRI, la Commission Inter- Réseaux des Inscriptions annonce cette semaine que 481 élèves n’ont pas obtenu de place dans l’école de leur choix et sont toujours sur liste d’attente. Parmi ces élèves, 343 visent des écoles de la Région bruxelloise et 68 une école du Brabant wallon.