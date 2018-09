L'E19/A7 en travaux entre Nivelles Nord et Haut-Ittre dès lundi

Un chantier de réhabilitation du revêtement de l’E19/A7 entre Nivelles Nord et Haut-Ittre en direction de Bruxelles risque de perturber la circulation dès ce lundi 24 septembre. Les travaux s’étendront sur environ 3,5 km. Au-delà de ces travaux d’entretien traditionnels, on procédera à l’élargissement de l’échangeur pour réduire le problème de la remontée de files.

Le chantier va se dérouler en trois phases :

Du 24 septembre au 1er octobre auront lieu des travaux préparatoires. Dès lors, une voie de circulation sera fermée dans chaque sens en dehors des heures et pointe et durant la nuit pour impacter le moins possible les automobilistes.

Du 1er au 20 octobre, les travaux d’asphaltage seront effectués. Les trois voies de circulation seront maintenues dans les deux sens, mais la vitesse sera limitée à 70 km/h.

Enfin, les travaux d’élargissement de l’échangeur clôtureront le chantier à partir du 20 octobre jusque début novembre. La circulation s’effectuera essentiellement via des voies réduites dans les bretelles impactées.

Élargir l’échangeur pour augmenter la sécurité

Selon Heloïse Winandy, porte-parole de la SOFICO, l’échangeur de Haut-Ittre nécessite une meilleure sécurisation : "Il y a une telle fréquentation au niveau des sorties aux heures de pointe qu’il est nécessaire d’aménager une seconde bande dans deux des bretelles de l’échangeur afin de permettre de mieux absorber le trafic. C’est une question de sécurité, car la remontée de file sur autoroute est un phénomène très dangereux".

Partir plus tôt pour se rendre à Bruxelles

Heloïse Winandy conseille "de suivre l’actualité du chantier sur la page Facebook et le site internet de la SOFICO. Puisqu’il y a des fermetures de bretelles qui seront programmées durant une semaine et quinze jours durant le chantier. Des dates plus précises seront données en fonction de l’état d’avancement du chantier. Les automobilistes sont également invités à adapter son départ à la tenue de ce chantier. S’ils doivent se rendre à Bruxelles, il faudra peut-être partir un peu plus tôt".

Les travaux devraient se terminer au début du mois de novembre si les conditions météorologiques sont favorables.