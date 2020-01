L'ASBL Sans Collier lance la construction d'un nouveau centre d'accueil spécialisé pour chiens et chats à Chastre

"Près de 30.000 animaux sont passés ici, explique Sébastien de Jonge, directeur de l’association. On a souhaité concrétiser quelque chose lié au bien-être animal, plutôt que de revendre ça pour une bouchée de pain. Donc on va abattre l’ensemble des bâtiments, c’est en cours, pour reconstruire un tout nouveau projet."

"Ces animaux seront soignés et on leur offrira un cadre de vie qualitatif, pour les resocialiser et les proposer à l’adoption, ou pour qu’ils terminent leur vie dignement."

"Je pense par exemple à une personne âgée hospitalisée qui n’a pas les moyens de recourir à une pension classique ou à une personne qui est expulsée. Aujourd'hui, ces gens-là abandonnent souvent leur animal. C’est un drame pour l’animal qui n’a pas sa place en refuge, car les refuges sont souvent saturés. Et c’est aussi un drame pour la personne qui subit une cassure émotionnelle en plus de la difficulté financière."

Ce centre, qui pourra accueillir 80 animaux, aura une double-vocation. Il servira d’abord de pension sociale pour aider les propriétaires qui n’ont plus les moyens financiers de s’occuper de leur animal de compagnie. Plutôt que d’abandonner leur chien ou leur chat, ils pourront le confier temporairement à Sans Collier pour un euro symbolique par jour, et le récupérer ensuite une fois les difficultés surmontées.

Les animaux disposeront de vastes espaces extérieurs pour la détente. - © Sans Collier

Sans Collier investit sur fonds propres

Le coût du chantier, financé sur fonds propres, s’élève à 1,7 million d’euros. Comme pour le refuge de Perwez (2,5 millions d’euros), Sans Collier a pu compter sur de généreux donateurs.

"Je pense que les donateurs ont vu qu’on utilisait leur argent à bon escient. Il y a des années, on était dans une situation financière compliquée. Et puis on a eu un soutien important, une somme d’1,5 million d’euros arrivée suite à une succession. Et clairement, ça a fait comme un appel d’air. Beaucoup de gens se sont dit qu’ils allaient aussi nous soutenir, le projet est cohérent, concret et sympa. C’est grâce à eux qu’on peut réaliser tout ça."

Avec son refuge de Perwez et son futur centre spécialisé de Chastre, Sans Collier s’affirme un peu plus encore comme un acteur de premier plan sur le terrain du bien-être animal. Chaque année, l’association prend en charge environ 1.600 animaux. Elle participe également à divers projets de médiation animale dans des maisons de repos ou avec des personnes handicapées.