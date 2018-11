L'asbl Altéo Brabant wallon reçoit un coup de pouce financier de la Fondation Roi Baudouin

Lucie Lacasse est coordinatrice bénévole du "Lion solidaire" à Braine-l'Alleud. L'association fait partie de l'asbl Altéo. "Comme nous fonctionnons entièrement gratuitement, nous devons payer les formations. Et nous avons envie d'avoir des formateurs de qualité, par rapport aux maladies qu'on peut rencontrer à domicile, à l'écoute et surtout au deuil pour apprendre aux bénévoles à prendre la juste distance."

La Fondation Roi Baudouin vient d'accorder un subside de 7.000 euros à l'asbl Altéo Brabant wallon. L'association essaie de briser l'isolement des personnes qui souffrent de la solitude. Des volontaires se rendent à leurs domiciles pour parler et écouter. Mais l'écoute n'est pas toujours facile. Les personnes isolées sont souvent âgées et ont parfois perdu un être cher. Les bénévoles ont donc besoin de formations. Mais elle ont un coût. Le subside de la Fondation Roi Baudouin va permettre à la 60e de volontaires de pouvoir mieux apprendre à écouter l'autre sans trop porter sa douleur et son chagrin.

Lucie Lacasse, coordinatrice du "Lion solidaire" qui fait partie de l'asbl Altéo. - © Monika Wachter - RTBF

Nicole habite Braine-l'Alleud. Elle a 80 ans et a perdu son mari il y a un peu plus de trois ans. Elle porte encore son deuil aujourd'hui. Mais les bénévoles du "Lion solidaires" lui ont permis de remonter la pente. Edvania Spillebeen a voulu donner un peu de son temps aux autres. Elle rend régulièrement visite à Nicole. Edvania Spillebeen a déjà suivi des formations à l'accompagnement au deuil. "C'est vrai que nous aimons la personne et que nous écoutons sa souffrance. Mais avec le temps nous apprenons, en fermant la porte, à laisser un peu ce qui est à la personne chez elle, et ce qui est à moi, à moi. C'est donner et recevoir."

Nicole adore la visite hebdomadaire des bénévoles. "C'est un plaisir quand elles viennent. J'en ai trois qui viennent. Elles sont toutes gentilles. Elles sont à votre écoute. Ce sont des anges."