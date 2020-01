L'arrivée de la clinique Saint-Pierre à Wavre attire la grande foule: plus de 200 personnes à la réunion d'information vendredi soir

C’est certain, le déménagement de la clinique Saint-Pierre d’Ottignies à Wavre suscite un grand intérêt auprès de la population. Vendredi soir, plus de 200 Wavriens ont assisté à la réunion d’information organisée à l’hôtel de ville de Wavre. Il a fallu amener des chaises supplémentaires et pousser les tables pour que tout le monde puisse s’installer.

"Je ne m’attendais pas à un tel succès, explique Françoise Pigeolet, bourgmestre. C’est la preuve que les citoyens sont vraiment très attentifs à la qualité de leur cadre de vie et de leur environnement, ce qui nous conforte dans notre volonté de les associer à toute question liée à l’aménagement du territoire."

Réunion technique, questions pratiques

Ceux qui étaient venus pour voir les plans du futur hôpital sont néanmoins repartis bredouille. En guise d’introduction, la bourgmestre a expliqué que la réunion d’information serait "technique". De fait, on a essentiellement parlé d’affectation des sols. Les responsables de la clinique et le bureau d’études Agora ont présenté le Schéma d’Orientation local (SOL) élaboré ces derniers mois, un outil urbanistique et d’aménagement du territoire dont la ville doit se doter avant qu’on puisse construire quoi que ce soit dans cette zone située au croisement de la N25 et de la E411.