Judo: deux ans après la faillite de l'entrepreneur, la construction du dojo fédéral va enfin reprendre à Louvain-la-Neuve

Une fois que les entrepreneurs auront été choisis, le chantier pourra donc reprendre, sans doute vers la fin du mois de novembre. Que reste-t-il à faire? Essentiellement des travaux d’électricité, de plomberie, de menuiserie, de peinture et de plafonnage. Et bien sûr le gros morceau, l’aménagement du dojo proprement dit, la grande salle d’entraînement qui est pour l’instant à l’état brut.

"Notre bureau d’architectes sait maintenant dans quelles conditions il doit travailler. Il établit le cahier des charges et d’ici la mi-octobre, on pourra lancer l’appel d’offres restreint."

Cela fait deux ans que la Fédération francophone de Judo est en pourparlers avec la curatelle, les experts en bâtiments, les sous-traitants et InfraSports, l’organe subsidiant, pour déterminer précisément les travaux qui doivent encore être réalisés. Et aujourd'hui, les feux sont au vert.

A droite, Jean Gretry, de la Fédération francophone de Judo. A gauche, Marc Jeanmoye, le directeur du centre sportif du Blocry où sont logés les bureaux de la Fédération de Judo en attendant la fin du chantier. - © Hugues Van Peel - RTBF

Rectifier les malfaçons

Mais en plus de ces travaux, il faudra aussi corriger les malfaçons constatées à plusieurs endroits. Ainsi, la fosse qui doit accueillir le tatami est trop profonde et pas assez longue, une rectification s’impose. Mais tout ce qui a été mal fait ne sera pas forcément modifié.

"Les fenêtres qui sont mal placées resteront mal placées, poursuit Jean Gretry. Si on veut les replacer correctement, comme on ne peut plus se retourner vers l’entreprise générale, ce sera à nos frais. Donc on va corriger les malfaçons qui ont une importance pour l’infrastructure qu’on veut mettre en place et on va fermer les yeux sur certains détails."

Si tout se passe bien, les travaux devraient durer cinq mois. On nous dit que le champagne est déjà au frais pour une inauguration du centre d'entraînement l’été prochain, avec trois ans et demi de retard sur le calendrier initial.