Journée des droits des femmes: jeune cheffe d'entreprise et fière de l'être

Ce monde d'hommes ne lui fait pas peur. "Je prends cela surtout comme une opportunité de percer dans ce secteur-là. On essaie de ne pas faire de différences et de faire le business un peu comme les hommes."

Maha Karim n'a pas rêvé de devenir cheffe d'entreprise. Cela est venu progressivement. Elle a d'abord travaillé dans une multinationale dans le domaine des réseaux sociaux, puis elle s'est lancée comme indépendante à titre complémentaire. Ensuite, elle a seulement franchi le grand pas. En mai 2017, elle crée sa société MKKM, experte en gestion des réseaux sociaux et formations. Mais la jeune brabançonne de 33 ans aujourd'hui ne s'est pas lancée tête baissée. "Il faut bien s'entourer, explique Maha Karim, pour tout ce qui est administratif, législations sociales, avocats et comptabilité." Aujourd'hui, elle est à la tête d'une équipe de cinq personnes, et heureuse de son choix. "Je suis passionnée. Je me concentre sur ce que je sais faire et je délègue le reste."

Les Wonderful Women, un réseau de femmes entrepreneures

Maha Karim est aussi présidente brabançonne du réseau Wonderful Women Community. Leur objectif est de donner de la visibilité aux femmes porteuses de projet et de les mettre en lumière. "On fait beaucoup de networking, de recommandations. Il faut savoir qu'aujourd'hui 98 pour cent des affaires ce font via recommandations en Belgique. Mais seulement trois pour cent des femmes prennent le temps d'aller faire du networking. Or, personnellement, c'est comme ça que mon business c'est développé." Maha Karim a deux petites filles. Elle est très bien organisée et arrive ainsi à trouver un équilibre épanouissant entre vie professionnelle et vie privée.

Son réseau Wonderful Women organise le 8 mars une soirée de rencontres et d'échanges sous le titre : Promouvoir ensemble l'audace au féminin, à 19 heures à Imagibraine. Précision importante, la soirée est "hommes admis".