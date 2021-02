Journée d'actions : les maisons de jeunes lancent un SOS

Les centres de jeunes mènent une journée d’actions sur tout le territoire francophone. Des peintures, des graffs ou encore des photos, en rue et sur les pages Facebook, les 12 à 26 ans expriment leur détresse. Par ces opérations, les maisons de jeunes, les centres d’information et les centres de rencontres et d’hébergement des jeunes veulent conscientiser la classe politique sur l’urgence de la situation. Cédric Garcet, le directeur de la Fédération des maisons de jeunes, explique "Cela fait des mois que les jeunes sont privés de leur jeunesse. Depuis quelques semaines, il semble que tout le monde s’en rende compte, et c’est tant mieux ! Mais les professionnels du secteur de la jeunesse tirent la sonnette d’alarme depuis longtemps et sont insatisfaits des maigres réponses apportées par nos politiques. Il est temps que le politique écoute ces professionnels et les jeunes ainsi que les solutions qu’ils peuvent proposer !"

Isolement social, décrochage scolaire, anxiété et dépression

"L’isolement social, le décrochage scolaire, l’anxiété ou encore la dépression sont des situations dramatiques dans lesquelles les jeunes se trouvent depuis le début de la crise sanitaire, il y a bientôt un an maintenant", expliquent les professionnels du secteur. Les centres de Jeunes demandent donc de pouvoir reprendre le travail et mettre les compétences de leurs équipes d’animation à la disposition afin de permettre aux jeunes d’être hors de chez eux, mais dans des espaces où ils peuvent être accompagnés, recréer des liens, se poser, être écoutés, partager, prendre des initiatives citoyennes, envisager des perspectives, se projeter dans cette société post-Covid-19.