Journal de bord d'un soignant : Akhilesh, médecin urgentiste

Infirmières, médecins, ambulanciers, aides-soignants…

Nous vivons une période totalement hors norme… Elle l’est aussi pour eux qui sont sur le terrain.

J’ai appelé Akhilesh il est médecin urgentiste à la clinique Saint-Pierre d’Ottignies… Sur les photos qu’il m’a envoyées sur wathsapp, avant ce coup de fil, on le voit armé jusqu’aux dents, masque, lunettes, tablier, surchaussures, mais les pouces levés comme pour me dire : "Mais ça va tu sais". La dernière photo il est débarrassé de tout cet attirail… On voit la fatigue et les traces tenaces aussi laissées par le masque, il enchaîne déjà 11 jours de boulot et on ne va pas se mentir, ce n’est pas une situation très confortable ; "tu as un sentiment un peu mixte parce que tu dois soigner les gens tout en te disant : ben tu n’as pas envie de tomber malade. On doit d’abord faire attention à nous tout en continuant à soigner les gens, donc tu es un peu entre les deux".

Se protéger pour tenir le plus longtemps et continuer à pouvoir soigner…

Des patients qui arrivent aux urgences dans un état d’angoisse extrême. il faut dire, m’explique Akhilesh, que ce coronavirus peut donner l’impression de se noyer. " Les gens sont quand même fort angoissés et les plaintes particulières ce sont vraiment des grosses douleurs à la poitrine, l’impression d’étouffer, il y a des patients qui disent qu’ils ont l’impression de se réveiller la tête dans l’eau".

Entre chaque patient, il faut se changer intégralement… Une présence une main qui réconforte, ce n’est plus vraiment possible et ça c’est vraiment compliqué à gérer. " Où c’est un peu triste c’est qu’on ne passe pas aussi souvent qu’on le voudrait, voir le patient… Habituellement tu vois une personne, tu vas retourne une demi-heure plus tard pour voir comment elle va. Maintenant ce n’est plus possible parce que tu dois limiter tes mouvements dans les boxes. C’est un peu triste parce que le patient il est cloisonné d’un boxe tout seul sans accompagnant puisque désormais c’est strictement interdit".

A l’hôpital on vide des étages pour faire de la place, pour les cas de covid… On envisage, si les cas explosent d’organiser de transferts vers d’autres hôpitaux moins surchargés… Une médecine de guerre presque… Je lui demande justement ce que ça lui fait ces applaudissements tous les soirs à 20 heures, ce que ça lui fait d’être vu désormais comme un héros…"comme des héros", me dit-il," mais il y a pas si longtemps on était présenté comme la bête noire de la médecine, parce que les gens attendaient longtemps aux urgences, parce que les gens venaient aux urgences pour tout et n’importe quoi… Désormais on refait de la vraie médecine pour des problèmes urgence, de la médecine pour des pathologies aiguës… C’est valorisant mais on aurait aimé que les gens soient moins malades".



Pour Akhilesh, il y aura un avant et un après en tout cas, si le gouvernement pouvait arrêter de sabrer dans le financement de la santé ce serait quand même pas mal et puis il y a cette solidarité. " A tous les niveaux, il y a une solidarité qui se met en place, entre les soignants, infirmiers, brancardiers, ambulanciers, il ne faut oublier personne, je pense que cette solidarité ne doit pas se perdre et pour l’après il ne faut pas oublier cet épisode qui est passé. Il ne faut redevenir égoïste, autocentré".



En attendant cet après qui nous fait tous fantasmer, Akilesh sera là aux urgences fidèle au poste mais demain est un autre jour.