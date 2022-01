Jodoigne : une nouvelle épandeuse parcourt les routes de la commune

La nouvelle épandeuse est bien différente des tracteurs et camions dont dispose déjà le service des travaux de la commune. Pour pouvoir intervenir plus rapidement et plus facilement sur certaines zones critiques, la commune a fait l’acquisition d’un dispositif beaucoup plus léger.

Il s’agit d’un petit réservoir de 750 kilos de sel qu’on fixe à l’arrière d’un pick-up. En quelques minutes, il est prêt à intervenir sur les routes enneigées ou verglacées même de manière ponctuelle.

Un dispositif mieux adapté

Ce type de véhicule est plus en équation avec les conditions météorologiques actuelles.

Bernard Glineur (responsable du service travaux) :"Il y a 15 ou 20 ans, nous étions confrontés aux grands froids, aux gelées et à la neige. Aujourd’hui, nous nous rendons compte que nous sommes toujours à la limite entre le 0 degré et le moins 1 degré. Il est difficile de prévoir le matin si on se met en route, si on prépare les véhicules ou si on attend. Nous avons eu le cas cette semaine, les équipes ne se sont pas mises en route et soudainement un brouillard givrant s’est installé. Nous avons directement envoyé le pick-up aux endroits qui peuvent poser un problème".

Une petite révolution pour les utilisateurs

La commune dispose déjà de 2 tracteurs et de 2 camions d’épandage mais cette mini-épandeuse s’avère un complément bien utile. Elle permet, notamment, de partir directement sur le terrain en éclaireur. Comme l’explique Mickaël Chaltain, le chef d’équipe. "Je retourne tous les jours avec le véhicule à la maison. Je suis le premier à être sur les routes et je sème directement sur les endroits les plus critiques et je me tiens ensuite au courant auprès des chauffeurs des camions. Cette épandeuse permet aussi d’effectuer des manœuvres beaucoup plus compliquées pour les camions".

L’investissement s’élève à 11.700 euros mais ce véhicule permet de faire de sérieuses économies de carburant quand le reste de la flotte des épandeuses peut rester au garage.