Jodoigne, futur pôle sportif dans l'est du Brabant wallon: la ville obtient le permis pour son hall multisports

La nouvelle réjouira les amateurs de sports à Jodoigne et alentours. La ville, privée de hall sportif depuis le passage d’une tempête dévastatrice en 2016, vient d’obtenir le permis pour construire un nouveau bâtiment d’environ 5.000 m². Il sera situé sur la plaine de la Gadale, un terrain de 12 hectares acheté il y a quelques années.

Le permis octroyé par la fonctionnaire déléguée du Brabant wallon concerne l’aménagement d’une voirie d’accès, d’un parking et du nouveau hall. Dans ces infrastructures modernes, on pourra pratiquer de nombreuses disciplines.

"C’est vraiment un hall multisports, confirme Valéry Kalut, président de la Régie communale autonome (RCA). Il y aura du tir à l’arc et du tennis de table, deux salles de danse, des dojos pour les arts martiaux et deux grands plateaux pour le mini-foot, le volley, le basket et le handball. On aurait aussi aimé avoir un mur d’escalade, mais il aurait fallu faire une salle très haute, ce qui aurait coûté plus cher, donc on ne l’a pas pris."

Début du chantier en 2021, fin des travaux en 2022?

Le coût du chantier est estimé à quelque 7,5 millions d’euros (hors TVA), plus 1,3 million pour la voirie d'accès et le parking. D’ici un mois, le conseil d’administration de la régie devrait pouvoir lancer le cahier des charges. L’entrepreneur pourrait être désigné dans un délai de trois ou quatre mois, l’espoir étant que les travaux puissent commencer en 2021 et s’achever en 2022.