Jeanine Burny, la muse du poète wavrien Maurice Carême, disparu il y a 40 ans

Les poèmes de Maurice Carême ont marqué beaucoup de jeunes belges qui les ont appris à l'école. Le poète est né le 12 mai 1899 à Wavre. Il a vécu de nombreuses années à Anderlecht où il est décédé le 13 janvier 1978, il y a quarante ans. Deux écoles portent aujourd'hui encore son nom: l'athénée royal à Wavre et l'école fondamentale à Anderlecht. Sa maison bruxelloise existe toujours, encore dans l'état dans lequel qu'elle était de son vivant. Jeanine Burny, sa muse et sa compagne, est la gardienne de cette maison-musée et de la Fondation Maurice Carême.