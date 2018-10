Ittre 2018: la guerre des anciens partenaires

Pendant 40 ans, les familles humaniste et réformatrice de Ittre se sont présentées ensemble aux élections communales. Mais cette année, le 14 octobre présentera un tableau politique très différent.

Le bourgmestre sortant, Ferdinand Jolly, est cette fois en position délicate. Le MR présente sa propre liste. Et d'autres listes compliqueront la donne encore un peu plus pour lui.

Ferdinand Jolly conduit une liste baptisée "Ittre Citoyen". Particularité: la présence de 3 bourgmestres (l'actuel et deux anciens) (F. Jolly, Axel François et Daniel Vankerkove). On y trouvera aussi une échevine et 12 nouveaux candidats. Objectif: essayer de rester au pouvoir. Grâce à l'expérience des anciens et au sang neuf des jeunes candidats.

De son côté, la toute nouvelle liste MR ittroise sera emmenée par Pascal Henry. 14 des 17 candidats sont novices en politique. Les réformateurs disent viser une participation au collège. Mais ils affirment n'avoir conclu aucun accord pré-électoral avec l'un ou l'autre des trois autres formations.

Le Pacte

C'est l'accord de collaboration prévu entre le groupe Participation et Alternatives, la section locale d'Ecolo et des citoyens de la commune. Nom de liste: PACTE, pour Participation Alternative Citoyenne de Transition Ecologique. Parmi les priorités: mobilité douce, énergie renouvelable, emploi et accueil de l'enfance. Tête de liste: Hedwige Tavernier.

Enfin, Ensemble pour Ittre sera tirée par Christian Fayt. L'échevin sortant ne cache pas ses ambitions: décrocher l'écharpe maïorale.

Rappelons qu'Ittre avait été dévastée par de graves inondations en 2014. D'importants ouvrages ont depuis lors été construits pour protéger l'entité. Mais beaucoup d'habitants restent inquiets. La commune devra aussi gérer une croissance démographique importante: pratiquement 40% d'habitants en plus en seulement 40 ans! Il faudra trouver les financements pour de nouvelles écoles et des crèches. Enfin, la commune compte désormais une nouvelle direction sur le site de Virginal Paper, ex-IdemPapers. Le site a pu redémarrer, avec une partie des anciens travailleurs. Un redémarrage qui a pris du temps. Mais qui semble efficace.