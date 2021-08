Inondations en Brabant wallon: dévasté, le Collège Saint-Etienne relève la tête pour préparer la rentrée scolaire

Presque un mois après les inondations, les écoles sinistrées ont les yeux tournés vers la rentrée scolaire. Il y a beaucoup à faire pour tout remettre en état. Illustration au Collège Saint-Etienne, à Court-Saint-Etienne. Dans cet établissement, c’est la section maternelle, logée au niveau inférieur, qui s’est retrouvée sous un bon mètre d’eau.

Experts et contre-experts sont venus se rendre compte des dégâts et sont occupés à finaliser leur rapport. Dans ce bâtiment qui n’a pas dix ans, il faut déjà tout remplacer: portes et châssis, mobilier et matériel pédagogique, chaudière et installations techniques. Même le revêtement de la cour de récréation est à l’agonie. Le chantier va durer.

"Tout sera fait pour aller le plus vite possible, mais nous sommes sans doute partis pour six mois, peut-être neuf mois de travaux", reconnaît Thomas Jadin, administrateur délégué du pouvoir organisateur de l’école.