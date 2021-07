Inondations: coup de frein à l’urbanisation à Walhain, la commune va geler provisoirement les gros projets immobiliers

"Nous voulons nous donner le temps de réfléchir à ce que nous voulons pour Walhain demain, explique Xavier Dubois, bourgmestre. Et comme nous voulons faire participer la population à cette réflexion, nous devons nous poser. Cela nous a donc paru logique de prendre cette décision et de la communiquer, nous devons êtres corrects et cohérents à l’égard des promoteurs."

En Brabant wallon, Walhain figure parmi les communes qui ont beaucoup souffert de la pluie tombée en abondance depuis début juin. De nombreuses rues et maisons ont été inondées à plusieurs reprises. Le centre du village s’est même retrouvé sous eau à la mi-juillet, ce qui a surpris tout le monde, même les plus anciens Walhinois.

"Evidemment, ce n’est pas avec cette seule mesure qu’on va à l’avenir régler la problématique des débordements et des ruissellements, poursuit Xavier Dubois. Un travail sera mené sur les aménagements de voirie et sur le curage des cours d’eau, nous discuterons aussi avec les agriculteurs. Donc, cela s’inscrit dans quelque chose de plus large."

Mi-juillet, le Hain qui coule le long de la rue à droite est sorti de son lit et a envahi le pré devant la chapelle du Carmel. La deuxième photo date de ce 28 juillet et donne une idée de l'ampleur de la crue. © Facebook Justine Bonus et Hugues Van Peel

Parmi les projets visés par cette décision, il y a la construction d’un quartier intergénérationnel de septante logements sur le site du couvent des Carmélites, en bordure du Hain, à deux pas de l’église et de la maison communale. A cet endroit, la rivière a débordé mais la partie du terrain où les bâtiments doivent être construits n’a pas été inondée. Néanmoins, il ne faudrait pas que ce projet cause des nuisances aux voisinage, en accroissant le ruissellement des eaux et donc le risque de nouveaux débordements dans la partie basse du site. La Mutualité chrétienne, promoteur, se dit prête à revoir sa copie si nécessaire.

"Une grande partie du site ne sera pas construite, rappelle Denis Grimberghs, porte-parole du projet Vivagora. Le pré en bordure du Hain sera maintenu. On a aussi prévu des replantations et des haies, des toitures végétales et des citernes d’eau de pluie, sans oublier les chemins drainants. Donc il y a une série d’aspects qui ont été pris en compte jusqu’à présent, mais on va vérifier si ces différentes solutions techniques sont suffisantes ou s’il faut en prévoir davantage."

Une étude hydrologique complémentaire à l’étude d’incidences sera par ailleurs menée prochainement. Elle formulera des recommandations. Et s’il le faut, l’implantation des bâtiments du futur quartier pourrait même être modifiée.

"Nous pourrions effectivement être amenés à adapter la localisation et la taille de certains bâtiments en fonction des résultats de ces études. Si on commande ces études, c’est pour voir si des solutions alternatives par rapport à l’implantation de certains bâtiments doivent être envisagées ou pas."