ING rassemble plusieurs activités dans un nouveau bâtiment à Louvain-la-Neuve: la banque dévoile son projet

La banque ING, qui a confirmé récemment son intention de s’installer dans le parc scientifique de Louvain-la-Neuve, précise aujourd’hui les contours de son projet. Le nouveau bâtiment sera construit en bordure du Boulevard Baudouin 1er, juste à côté des terrains de hockey. Une demande de permis a été introduite récemment. ING espère obtenir le feu vert avant l’été afin que les travaux puissent commencer après les congés du bâtiment.

"C’est un bâtiment relativement bas, un rez-de-chaussée plus trois étages, explique Géry Wets, responsable du projet. Il est principalement constitué de zones de bureaux ouvertes, qui s’articulent autour d’un patio central. Ce patio, on l’appelle la place du village. C’est l’endroit où nos collaborateurs peuvent aller boire un café ou déjeuner. Mais c’est aussi un endroit où ils peuvent se retrouver pour un moment de détente, pour travailler ou pour discuter en équipe de façon plus informelle. Et comme il n’y a que trois étages, nous avons axé la circulation verticale sur des cages d’escalier qui sont complètement ouvertes vers le patio et les zones de bureaux. Nous avons donc caché les ascenseurs pour pousser nos collaborateurs à utiliser les escaliers lorsqu’ils veulent se déplacer dans le bâtiment."

L’immeuble, d’une superficie de 10.000m², sera exemplaire en matière de développement durable: un bâtiment basse énergie, baigné de lumière naturelle, avec récupération des eaux de pluie, panneaux solaires et photovoltaïques notamment.

Des vélos et des trottinettes pour le personnel

L’accent sera également mis sur la mobilité douce. "Nous avons l’intention de mettre des vélos ou des trottinettes électriques à la disposition de nos collaborateurs pour leur permettre de faire plus facilement le déplacement entre le bâtiment et le centre de Louvain-la-Neuve ou la gare s’ils choisissent le train comme moyen de locomotion".

Enfin, des parkings pour vélos et des douches sont également prévus en nombre pour les employés-cyclistes.

ING espère pouvoir prendre possession de ses nouveaux locaux durant le premier trimestre de 2021. La banque rassemblera deux services en un seul lieu: les 245 employés du service à la clientèle (ils travaillent actuellement dans des bureaux situés au centre de Louvain-la-Neuve) et les 209 employés affectés aux services opérationnels (aujourd’hui basés à Namur). A terme, d'autres collaborateurs pourraient aussi venir travailler à cet endroit.