Incourt : L'Inc'Rock festival est reporté au mois de septembre

l’Inc’Rock est traditionnellement le premier rendez-vous qui lance la saison d’été des festivals. D’habitude, environ 12.000 amateurs de musique envahissent la carrière d’Opprebais fin avril début mai. Mais avec le covid, l’organisateur a dû chambouler tout le programme. Il postpose pour la deuxième fois son festival. On connaît déjà les dates : du 10 au 12 septembre. Benoît Malevé, directeur de l’Inc’Rock, explique : "Les incertitudes étant très nombreuses, l’idée est de reporter la date pour faire une édition la plus proche possible de la normale, du 10 au 12 septembre. Nous avons pris certaines précautions. D’habitude on a une scène à l’extérieur, une scène à l’intérieur. Et donc on a décidé de louer un deuxième podium extérieur. … Et on gardera la salle pour le système Horeca, places assises obligatoires et service à table".

Un mini-festival symbolique fin avril ?

"On voudrait malgré tout symboliquement faire quelque chose le week-end où notre festival était prévu, enchaîne Benoît Malevé. Mais ce serait a priori avec 50 personnes si on le fait le vendredi 30 avril. C’est quand même très peu pour mettre en place une structure qui ressemble à quelque chose et pour pouvoir payer les artistes. On y réfléchit."