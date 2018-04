Incident au Welcome Spring Festival à LLN: il y avait trop de monde dans la zone du concert

Un sérieux incident s'est produit mercredi soir à Louvain-la-Neuve lors du Welcome Spring Festival, le deuxième plus gros événement de l'année pour les étudiants après les 24 heures vélo. Plusieurs personnes ont été blessées dans des mouvements de foule pendant le concert de la tête d'affiche, le groupe Therapie Taxi. Un concert qui a finalement été interrompu.

Selon les autorités communales, l’attitude de certains spectateurs et un public beaucoup plus nombreux qu'attendu seraient la cause de cet incident.

"A ma connaissance, c’est la première fois qu’un incident de cette nature-là intervient lors de cet événement, confie Jean-Luc Roland, bourgmestre d’Ottignies-Louvain-la-Neuve. Le Welcome Spring Festival a acquis ses lettres de noblesse avec le temps, et en général, il est très bien organisé. Ce sont chaque fois des équipes différentes, évidemment, en milieu étudiant. Mais elles font preuve d’un très bon professionnalisme. Ici, il s’est manifestement passé quelque chose de particulier, à deux niveaux. D’abord le comportement d’une partie de la foule pendant le concert, ensuite l’accès qui est devenu problématique avec des compressions de personnes. Il faudra donc qu’on fasse un débriefing."

Limiter le nombre de spectateurs?

Les autorités communales rencontreront prochainement les organisateurs pour faire le point, et sans doute réfléchir à des solutions pour la prochaine édition. Est-il imaginable de limiter le nombre de spectateurs dans la zone du concert ceinturée de barrières Heras? "Cela fera partie du débriefing, poursuit Jean-Luc Roland. Mais il faut se rendre compte que si on devait arriver à une mesure de cette nature, les coûts augmenteraient significativement. Ce serait un comptage quasiment électronique, ou alors il faudrait une centralisation des informations, car en général il y a plusieurs accès pour éviter que l’entrée sur le site du concert soit trop lente. A mon sens, cette possibilité peut être examinée, mais je ne suis pas sûr que ce soit praticable".

La difficulté, dans le cas du Welcome Spring Festival et de la plupart des concerts organisés à Louvain-la-Neuve, c’est leur gratuité. Il peut s’avérer difficile d’estimer précisément le nombre de personnes qui assisteront à l’événement. "C’est une donnée du problème effectivement, c’est de faire une bonne estimation du public. Ce n’est pas la première fois qu’il y a une mauvaise estimation initiale, mais c’est la première fois qu’on a un problème de cette ampleur-là".