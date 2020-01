Incendie chez Realco à Louvain-la-Neuve: quel avenir pour l'entreprise et ses 52 employés?

Mais ses dirigeants veulent rester optimistes, malgré le choc. "Il faudra reconstruire et toute l'équipe est déjà en train d'en parler, explique Georges Blackman, directeur général. On va essayer de transformer ça en opportunité et de voir comment faire mieux et plus fort".

Quel avenir pour la société Realco basée à Louvain-la-Neuve, après l'incendie qui a détruit une partie des installations ce vendredi matin ? Si les pompiers sont parvenus à préserver le bâtiment administratif, le hall de production et de stockage est complètement détruit. Realco se retrouve de facto dans l'impossibilité de fabriquer ses produits d'entretien et de fournir ses clients.

Georges Blackman, directeur général de Realco: "Nous allons essayer de transformer ça en opportunité" - © Hugues Van Peel - RTBF

Des contacts ont été noués avec le parc scientifique de l'UCLouvain pour trouver d'autres locaux. "Il y a deux ou trois usines et bureaux qui sont libres dans Louvain-la-Neuve, poursuit Gordon Blackman, le président du conseil d'administration. Donc on va très vite remettre la machine en route, je crois qu'il y a toujours moyen de se débrouiller. L'important, c'est de garder les clients, parce qu'ils ont besoin de produits tous les mois ou toutes les semaines. C'est surtout ça l'urgence. Nous allons reconstruire, mais entre-temps nous devons trouver un moyen de produire ailleurs. On y arrivera mais ça va certainement amener des problèmes pendant quelques mois ou quelques années".

Cotation en bourse suspendue

Realco était une société en pleine croissance, elle a réalisé un chiffre d'affaires d'un peu plus de 10 millions d'euros en 2018 et elle entrevoyait une progression à deux chiffres pour les prochaines années.

"Quand je suis arrivé ici en 1996, nous avions 1.000 m², ajoute Gordon Blackman. Et maintenant nous avons 1.000 m² de bureaux et environ 5.000 m² d'entrepôts. Nous avons fait trois ou quatre fois des agrandissements (NDLR : le bâtiment administratif a été inauguré fin 2017 seulement). Au début, nous étions douze. Et maintenant, nous sommes 52."

En raison de l'incendie, la cotation du titre Realco a été suspendue ce vendredi matin à la bourse de Bruxelles.

Sur les lieux du sinistre, la situation est sous contrôle. Le plan d'urgence communal devrait être levé à 17 heures, la circulation sera dès lors rétablie sur les axes routiers qui avaient été bloqués. Les pompiers assureront tout de même une présence tout au long de la nuit. Et la police de l'environnement poursuivra sa veille sur les cours d'eau pour s'assurer qu'il n'y a pas de pollution liée au ruissellement des eaux qui proviennent de la société.