Incendie au centre de tri des déchets de la Sablière de Mont-Saint-Guibert est maîtrisé et les fumées dégagées sont peu toxiques

Un incendie s’est déclaré au centre de tri Renewi de Mont-Saint-Guibert ce samedi 8 mai, vers 10 heures. La zone de secours a déclenché le plan rouge ce qui a permis de mobiliser de nombreux renforts de différents postes. Les pompiers sont restés sur place de nombreuses heures. L’étendue de l’incendie a été rapidement maîtrisée. Vers 15 heures, les pompiers annonçaient avoir éteint le brasier. Les soldats du feu sont restés encore quelques heures pour surveiller la situation.

Des analyses des fumées ont été réalisées. Elles indiquent que ces fumées ne sont pas plus toxiques que des fumées classiques. Par prudence, il avait été demandé aux riverains concernés par ces fumées de garder portes et fenêtres fermées. Le samedi matin, les fumées se dirigeaient vers le zoning économique de Mont-Saint-Guibert (Axisparc) et Louvain-la-Neuve.