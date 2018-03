Incendie à Lillois: le plan communal d'urgence a été levé, les élèves ont pu rentrer chez eux

Les autorités ont en effet demandé aux habitants de rester chez eux et de fermer portes et fenêtres. Un périmètre de sécurité a été dressé sur 500 mètres, pour éviter les risques - potentiels - liés à la dispersion de l'amiante. La circulation dans le quartier a aussi été interrompue, le temps qu'une société spécialisée intervienne pour le désamiantage.

L'école maternelle Saint-Léon, située en face de l'immeuble en feu, a été évacuée par mesure de précaution. Les enfants (moins de 200) ont été temporairement accueillis à l'école communale Le Pré Vert, nous a signalé la Ville. Les parents ont été invités à venir les rechercher. Ils sont à présent rentrés chez eux.

L'immeuble n'était pas occupé au moment où le sinistre a éclaté, personne n'a donc été blessé, ont précisé les pompiers de Braine-l'Alleud. A 9h30, on apprenait que l'incendie était sous contrôle. Et vers 10h00, le plan communal d'urgence a été levé. Le sinistre est donc totalement circonscrit et les opérations de déblaiement sont en cours. Des pompiers wavriens ont été appelés en renfort.