Immobilier en Brabant wallon: regain de forme en 2018, mais le prix des appartements diminue

Parmi les facteurs d’explication, il y a le niveau très bas des taux hypothécaires. Mais les prix, eux, restent très élevés. Le Brabant wallon possède le marché immobilier le plus cher de Wallonie, avec un prix moyen de 323.304 euros pour une maison (+2,5% par rapport à 2017), soit 134.047 euros de plus que la moyenne wallonne.

C'est à Lasne que le prix moyen des maisons est le plus élevé, c'est à Hélécine qu'il est le plus bas. - © Maison du Notariat

L'UCLouvain fait monter les prix

Bien sûr, il y a toujours de grandes disparités sur le territoire brabançon. Les communes situées aux extrémités de la province sont les moins chères, tandis que celles qui sont au centre sont les plus onéreuses. La présence de l’UCLouvain à Ottignies-Louvain-la-Neuve est un élément-clé. "Vous avez là un pôle scientifique très important, avec des scientifiques qui ont des revenus professionnels élevés, explique Jean-Paul Mignon, notaire à Ittre. Ces scientifiques, qui viennent souvent de Bruxelles, se logent dans la région et font monter les prix. Et toutes les communes situées aux alentours bénéficient de cet appoint. Et donc dans ces communes-là, c’est particulièrement cher et ça continue à monter".

Ainsi, à Wavre, Chaumont-Gistoux, La Hulpe, Rixensart et Waterloo, le prix moyen des maisons augmente encore. Il atteint un sommet à Lasne à 562.087 euros. A titre de comparaison, il n’est " que " de 213.200 euros à Hélécine, la commune la moins chère du Brabant wallon.