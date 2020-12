Immobilier en Brabant wallon: 59 terrains à vendre à Braine-le-Château, pour devenir propriétaire à un prix raisonnable

C’est un problème récurrent en Brabant wallon: la pression foncière et le prix de l’immobilier empêchent de nombreux jeunes de s’installer dans la province. L’Agence de Promotion immobilière du Brabant wallon (APIBW) développe régulièrement des projets visant à favoriser l’accès à la propriété à un coût raisonnable. A Braine-le-Château, c’est à présent l’intercommunale InBW qui propose 59 parcelles à prix modéré.

Ces terrains sont situés au lieu-dit de L’Espérance. Leur superficie varie de quatre à treize ares, tandis que le prix au m² oscille entre 98 et 120 euros.

Critères d'âge et de revenus

Pour devenir propriétaires, les candidats doivent tout de même remplir certains critères. Premièrement, il faut avoir moins de quarante ans. Ensuite, les revenus imposables ne doivent pas excéder 42.000 euros pour une personne seule, 63.000 euros pour un couple, exception faite des allocations familiales. Ces montants sont augmentés de 5.000 euros par enfant à charge. Bien sûr, il ne faut pas être déjà propriétaire. Et avoir grandi, vécu ou travaillé dans la commune est un avantage.

"Un classement sera établi en fonction de l’ensemble des critères, explique Christophe Dister, président de l’intercommunale InBW. Et puis nous contacterons le premier candidat, puis le deuxième, le troisième et ainsi de suite, jusqu’à ce que les 59 terrains aient trouvé un acquéreur."

Pas question de spéculer

Une fois le terrain acheté, les propriétaires n’auront plus qu’à construire leur maison. Et ils devront s’engager à y résider au moins douze ans.

"Il n’est pas question de spéculer sur l’acquisition d’un terrain, et de revendre le bien dans trois ou quatre ans avec une plus-value substantielle. Ce n’est évidemment pas l’objectif. C’est pour cela que nous avons mis cette condition."

Un mécanisme de captation d’une partie de la plus-value a aussi été mis au point si le bien est finalement revendu.

La demande est là

Le cahier des charges est donc assez strict. Mais cela ne devrait pas décourager les candidats, selon le bourgmestre. Alain Fauconnier dit être interpellé régulièrement par des personnes cherchant à s’installer à Braine-le-Château, en vain.

"Toutes les personnes qui me contactent sont des Brainois qui habitent Nivelles, Braine-l’Alleud ou même un peu plus loin, mais qui ont gardé le contact et qui souhaitent revenir sur le territoire de la commune. Il s’agit généralement de personnes d’une trentaine d’années."

Toute personne intéressée a jusqu’au 22 janvier pour déposer sa candidature. Les informations détaillées se trouvent sur le site Internet de la commune.