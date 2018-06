Ils fabriquent un goal avec des palettes pendant les délibés

Les examens se terminent pour les élèves du secondaire... place aux délibérations ! Et pour utiliser ces "jours blancs" à bon escient, l'aide en milieu ouvert (AMO) La Chaloupe organise plus de 4000 activités dans le Brabant wallon. Plus de 2000 jeunes entre 12 et 21 ans se sont inscrits aux stages "Délibère-toi". C'est pas mal, mais il reste de la marge avant de toucher le public-cible estimé à 20.000 jeunes.

À la Maison des jeunes d'Ottignies, huit élèves qui terminent leur première secondaire désossent des palettes pour créer de nouvelles constructions. Victor, 13 ans, a décidé de fabriquer un panier pour Guigui, son chat. "L'atelier palette avait l'air chouette. C'est beaucoup de créativité et on est dehors. En plus, je vais pouvoir utiliser la disqueuse, c'est la première fois."

Disqueuse, visseuse, ponceuse... des outils qu'il faut manier avec précaution. Harold, Kevin et Ulysse sont là pour leur montrer les consignes de sécurité: "On met toujours un gant sur la main qui tient la planche. Des lunettes et un masque pour les outils qui font de la poussière. Si vous n'êtes pas à l'aise, pas de soucis... On est là!", rassure Harold.

Du temps entre amis

Certains se penchent sur la construction d'un mini-goal "pour entraîner la précision", précise Bilal. D'autres sur un jump pour faire des sauts à trottinette. Des constructions qu'ils n'auraient pas pu faire s'ils étaient restés chez eux pendant cette période de jours blancs. "J'aime bien rester chez moi parce que je peux jouer à des jeux vidéos, genre Fortnite, explique Martin. Mais ici, je suis avec des amis."

Partager encore un moment avec ses potes mais dans une ambiance décontractée, tout en faisant une action utile... c'est le but de l'opération "Délibère-toi". "Ça permet d'avoir une transition entre l'école et les grandes vacances", explique Harold Henrotin, animateur à la maison des jeunes d'Ottignies. Du positif tant pour les ados que pour la Maison des jeunes d'Ottignies. "C'est tout bénèf' parce que c'est une période plutôt morte à la Maison des jeunes. Ça permet donc de redynamiser les lieux... et d'amener potentiellement un nouveau public de jeunes de 12 ans!"