Home Renard à Grez-Doiceau : les riverains de la future maison de repos pas convaincus par le nouveau projet de la commune

Ainsi, pour réduire l’impact visuel par exemple, on a supprimé un étage. Le bâtiment principal serait moins haut mais plus étalé. Par ailleurs, d’autres constructions de plus petite taille ont été ajoutées à front de rue et en contrebas du terrain, pour installer un accueil de jour et des résidences services qui n’étaient pas prévues initialement. Ce faisant, le CPAS entend répondre à une autre préoccupation: mieux insérer le projet dans le bâti existant.

Malgré deux refus de la Région wallonne , la commune de Grez-Doiceau ne renonce pas à l’idée de construire une nouvelle maison de repos et de soin, pour remplacer le Home Renard. Le terrain choisi est situé entre la ruelle des Foins et le sentier des Cinq Bonniers. La localisation n’a donc pas changé, mais le projet initial a été remanié pour répondre aux critiques formulées au printemps par la Région.

"Pour moi, les alternatives qui ont été présentées n’en sont pas réellement, explique Yannick, qui habite à deux pas de la future maison de repos. On nous a présenté quatre alternatives, tout en en rejetant trois sous prétexte qu’elles ne seraient pas réalisables. Et finalement, on se retrouve avec une quatrième alternative qui est la seule et l’unique. Mais peut-on encore parler d’alternative quand on n’a qu’un seul choix ? Moi, je m’inscris dans une démarche constructive et je participerai aux réunions de travail qui seront organisées, mais je reste très sceptique, voire très peu convaincu par ce qui nous a été présenté."

Un projet démesuré et trop coûteux, des bâtiments trop hauts, une architecture hospitalière qui ne s’intègre pas dans le quartier, sans compter les craintes liées à la mobilité, au ruissellement des eaux et à la détérioration du paysage: voilà l’essentiel des préoccupations exprimées vigoureusement par l’assistance. De nombreux riverains ont le sentiment que le projet remanié n’est pas fondamentalement différent du précédent, et qu’il est même peut-être pire, car plus étalé et comprenant plus de constructions.

Lundi soir, certains participants ont aussi remis en cause le choix du terrain. Le bourgmestre et le président du CPAS ont réexpliqué qu’il n’y avait pas d’autre site disponible et qu’une reconstruction du Home Renard à l’endroit où il se trouve n’était pas envisageable. Le directeur du home a lui-même indiqué que ce projet de reconstruction, imaginé par la précédente majorité, n'était plus adapté à l'évolution des besoins et de la prise en charge des personnes âgées.