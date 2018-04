Gros chantier d'Infrabel entre Ottignies et Louvain: 500 ouvriers mobilisés, circulation interrompue

C’est un chantier peu commun qui a commencé vendredi sur la ligne ferroviaire 139 entre Ottignies et Louvain: Infrabel procède à la modernisation de l’infrastructure, tant du côté francophone que du côté flamand. La particularité réside dans le fait que la circulation des trains (voyageurs et marchandises) est totalement interrompue entre Wavre et Louvain pendant la durée des travaux, soit dix jours.

"Fermer complètement la ligne permet de massifier l’ensemble des travaux, c’est-à-dire de les regrouper, et d’alléger les procédures de sécurité puisqu’on est certain qu’aucun train ne circule, explique Virginie Buysmans, responsable de la maintenance dans l’arrondissement chez Infrabel. Donc on gagne en efficacité et en sécurité. Et on limite l’impact pour les voyageurs. Si on avait dû travailler de façon morcelée, on aurait dû couper la ligne pendant un grand nombre de week-ends."