Grez-Doiceau: permis refusé pour le nouveau Home Renard, le CPAS introduit un recours

C'est une fameuse tuile pour la commune et le CPAS de Grez-Doiceau qui souhaitent construire une nouvelle maison de repos et de soin (97 lits) sur un terrain situé entre la ruelle des Foins et le sentier des Cinq Bonniers. La fonctionnaire déléguée du Brabant wallon vient de rejeter sèchement la demande de permis introduite fin avril.

Les motifs du refus sont multiples: impact paysager et gabarits du bâtiment (jusqu’à quatre niveaux) trop importants, architecture hospitalière peu intégrée à la typologie locale et au caractère rural de la commune, construction en zone agricole (ce qui nécessite une dérogation) et problèmes de mobilité notamment.

Nonante réclamations avaient été introduites lors de l’enquête publique. Le collège communal y avait répondu point par point mais ses arguments n’ont pas été entendus.

Un refus de permis jugé très sévère

Benoit Magos, président du CPAS, annonce d’ores et déjà l’introduction d’un recours contre cette décision auprès du gouvernement wallon. Il estime le refus de permis très sévère et espère pouvoir rétablir le dialogue avec les services de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme de la Région wallonne.

"Dans les premiers contacts ou dans la suite du dossier, on n’a eu à aucun moment une sonnette d’alarme qui aurait pu nous faire craindre quoi que ce soit, explique-t-il. Je n’ose pas imaginer qu’ils n’ont pas pris conscience de l’impact que cela avait. Cette maison de repos, on en a absolument besoin, parce que le home actuel, le Home Renard, est en bout de vie, après quarante ans. On n’arrête pas de faire des réparations, on tient à bout de bras le dossier pompiers/sécurité, mais de toute évidence on ne tiendra pas cinq ou six ans de plus. Je n’imagine pas un instant qu’on dise aux résidents que le chantier ne pourra pas se faire."