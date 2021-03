Grez-Doiceau: coup de massue pour la majorité, le ministre Borsus refuse le permis pour la construction du nouveau Home Renard

Le ministre wallon Willy Borsus a refusé d’octroyer le permis pour la construction d’une nouvelle maison de repos et de soin à Grez-Doiceau, censée remplacer le Home Renard. Il confirme donc la décision que la fonctionnaire déléguée du Brabant wallon avait prise en décembre dernier. Décision qui faisait l’objet d’un recours de la part du CPAS.

Pour le ministre, le projet répond bien "à un besoin en équipement communautaire et d’utilité publique, mais son implantation, au sein d’une zone agricole dont l’intérêt paysager est évident, n’est pas justifiée". Et de souligner les nuisances qu’une telle construction engendrerait à cet endroit, notamment la circulation, le bruit, la perte d’intimité pour le voisinage et la vue. Par ailleurs, "les caractéristiques architecturales massives et dominantes de l’ensemble bâti projeté s’inscrivent en rupture avec la typologie simple, mesurée et équilibrée du bâti local".

Pour la commune et le CPAS de Grez-Doiceau, c’est une claque. Et elle est d’autant plus rude que l’examen du recours dans les arcanes de l’administration laissait entrevoir une issue favorable.

"Les éléments que la commission a transmis au ministre étaient positifs, explique Benoit Magos, président du CPAS de Grez-Doiceau. Donc nous sommes assez étonnés de cette prise de position. Nous allons maintenant examiner en détail ce qui a amené à cette décision. Mais le contraste entre l’avis de la commission, qui est une commission technique et neutre, et la décision finale est assez interpellant."

Pas de nouveau recours pour l'instant

Le président du CPAS ne baisse pas les bras pour autant. Il est prêt à remettre l’ouvrage sur le métier.

"Après la déception, je pense qu’il faut être réaliste. J’ai eu le ministre en ligne, il m’a confirmé que le projet pouvait être représenté avec les améliorations nécessaires. Nous allons donc nous poser, examiner les remarques qui sont encore formulées et voir comment y répondre. D’ici fin avril, je pense que nous y verrons plus clair sur la manière de redémarrer les choses."

A ce stade, il n’est donc pas question d'envisager un recours au Conseil d’Etat contre la décision ministérielle.

"Je ne suis pas sûr qu’une telle procédure apporte quelque chose. Je n’ai pas envie d’entrer dans une confrontation stérile, sans apporter les éléments concrets que l’administration attend. On doit donc pouvoir se remettre au travail ensemble. Je n’écarte pas forcément la piste d’un recours, mais ce n’est pas la piste privilégiée pour l’instant."

Le projet de nouveau home devra donc être adapté sérieusement, ce qui prendra du temps. Il faudra sans doute attendre entre six mois et un an pour que le dossier soit représenté et qu’une nouvelle demande de permis soit introduite.