Grands chantiers à Wavre : les dossiers des stades de hockey et de foot avancent, la piscine a du plomb dans l'aile

Le dossier du stade de hockey à Wavre poursuit son avancée. Les travaux devraient débuter en mai par la pose d’un terrain synthétique. L’éclairage sera également modifié et les tribunes rénovées. Coût des travaux : 3,5 millions €. Une opération blanche pour la ville, ce montant sera financé par les autres niveaux de pouvoir et instances sportives. Ce projet, on en a déjà beaucoup entendu parler. L’idée est de reconvertir de stade de foot Justin Peeters en stade de Hockey. Un stade régional qui accueillera des évènements nationaux et internationaux. Petite parenthèse ici, Wavre était candidate pour accueillir l’Euro de Hockey de 2023, on a récemment appris que sa candidature n’était finalement pas retenue.



Par ricochet, c’est le monde du foot qui perd un stade. Et donc, Wavre investi pour construire un nouveau stade. Il regroupera le club Wavre-Limal et l’école des jeunes. Le tout centralisé sur la plaine Justin Peeters. Dans le même temps, la ville annonce qu’il n’y aura pas de construction de stade du côté de Limal. Elle y a d’autres projets mais ne souhaite pas en dire plus pour le moment.

Si les nouvelles sont globalement bonnes pour les hockeyeurs et les footballeurs, côté piscine, l’avenir semble trouble. Covid et budget de crise sont passés par là. La ville revoit ses priorités et, visiblement, la piscine n’en fait pas partie. "On doit se rassembler pour voir les investissements prioritaires. Je ne suis pas en train de dire qu’on ne va pas faire la piscine. On comptait aller beaucoup plus vite mais la crise est passée par là malheureusement" annonce l’échevin des sports Luc Gillard. La ville devrait sortir d’ici quelques semaines son nouveau plan d’investissement. A voir quand la piscine sera planifiée.