Grande voix de l'Afrique, la chanteuse béninoise Angélique Kidjo devient docteur honoris causa de l'UCLouvain

"Je vois que l’Afrique compte des leaders et elle fait partie de ces personnes-là, confie un étudiant en philosophie. Je suis Belge mais je suis né en Somalie et c’est ce genre de personnes qui me donne envie d’aller en Afrique et de l’aider, c’est vraiment une belle réussite."

Lundi, Angélique Kidjo a pris la parole pendant deux heures à la Ferme du Biéreau devant un auditoire captivé. Revenant sur son parcours et les causes qui lui tiennent à cœur, elle a rapidement conquis le public avec son franc-parler et son énergie.

Angélique Kidjo est l’une des grandes voix de l’Afrique qu’elle célèbre comme une terre d’espoir et de talents. Depuis toujours, elle milite pour l’accès des filles à l’éducation et pour leur émancipation, un facteur de développement du continent africain selon elle. Comme ambassadrice de l’UNICEF et à travers sa fondation Batonga, c’est la cause principale de son engagement. Mais l’artiste est active sur d’autres fronts: lutte contre la malnutrition, protection de l’environnement, défense des droits de l’homme et de l’enfant, promotion du commerce équitable.

La chanteuse béninoise Angélique Kidjo est de passage à Louvain-la-Neuve. Elle fait partie des personnalités qui recevront ce mardi le titre de docteur honoris causa de l’UCLouvain. A ses côtés, Nuccio Ordine, professeur de littérature à l’Université de Calabre et spécialiste de l’histoire de la pensée, et François Taddei, ingénieur et généticien français.

Angélique Kidjo entourée de ses admirateurs qui ont eu la chance de la rencontrer lundi à Louvain-la-Neuve. - © Hugues Van Peel - RTBF

Promouvoir la diversité et la tolérance

A la fin de la conférence, Angélique Kidjo a pris la pose pendant de longues minutes, entourée de ses admirateurs, bien consciente aussi de l’enthousiasme qu’elle suscite.

"On a besoin de plus se parler, dit-elle. On vit dans un monde où on compte sur les nouvelles technologies pour se parler. Et ce qu’on est en train de rater, c’est ce contact humain. Et je crois qu’en tant que société, il est urgent qu’on crée des espaces pour que les gens se parlent, se disent des choses."

Infatigable messagère de la diversité et de la tolérance, elle a encore insisté lundi sur l’importance de l’éducation.

"Si on veut avoir une société plus juste, qui fait qu’on puisse se dire un jour qu’on a réussi à faire que l’antisémitisme n’existe plus, que le racisme et la xénophobie n’existent plus, il est important qu’on commence dans les endroits où on éduque nos enfants. Les futurs leaders de demain sont là. Et si on garde les universités et les écoles comme des mondes cloisonnés, on va dans le mur. L’éducation, c’est justement pour que ces différences de classe et de couleur disparaissent."