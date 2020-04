Grande distribution: pas de "prime Covid" pour le personnel de Logistics à Nivelles, actions en vue

Les négociations ont duré toute la journée mais aucun accord n'est intervenu chez Logistics à Nivelles, l’une des entreprises assurant l’approvisionnement des magasins Carrefour en Belgique. Le personnel, en sérieux sous-effectif, réclame l’octroi d’une "prime Covid", en récompense des efforts déployés ces dernières semaines, à l'instar des avantages octroyés dans la grande distribution. Mais la direction n’a pas répondu à ses attentes.

"On a l’impression qu’ils vivent dans un autre monde, s’offusque Didier Lebbe, secrétaire permanent CNE. Dans un premier temps, ils ont proposé 4 euros brut par jour, ce n’est même pas le prix d’un sandwich. Puis aujourd’hui ils sont venus avec des primes pour qu’on augmente la productivité, alors qu’on leur explique qu’on travaille avec des effectifs réduits, avec un client qui demande de plus en plus de colis qu’on a de plus en plus de mal à faire, même avec les heures supplémentaires. Et maintenant on nous demande de faire encore plus de colis pour avoir cette prime, de faire encore plus d’heures supplémentaires. Mais ce n’est pas possible, les gens sont à bout. Ce ne sont pas des primes de productivité que l’on veut, ce sont des primes pour le personnel qui travaille dans des conditions déplorables pour l’instant."

Arrêts de travail et opérations escargot

En fin d’après-midi, le personnel a donc été informé de l’échec des discussions. Syndicats et direction se reverront mardi. Il n'est pas exclu que le travail cesse complètement à ce moment-là, mais des actions seront sans doute déjà menées ce week-end, arrêts de travail où opérations escargot.

"Si il faut une heure en temps normal pour remplir un camion, il faudra quatre heures maintenant", poursuit Didier Lebbe.

L'approvisionnement des magasins pourrait donc être perturbé, mais il est difficile de savoir dans quelle mesure.

Chez Logistics, avec le rush observé dans les grandes surfaces ces dernières semaines, les cadences ont augmenté, mais beaucoup de travailleurs ne sont pas au poste. Dans le secteur sec (conserves, épicerie, papier toilette, sucre et farine notamment), le taux d’absentéisme atteint même 44% selon la CNE. Victime du coronavirus (Covid-19), un membre du personnel a dû être hospitalisé et l’inquiétude a gagné les rangs.