Grande affluence dans les recyparcs du Brabant wallon

Ce mardi, il fallait être très patient devant les recyparcs du Brabant wallon. Le temps d’attente était parfois de plus d’une heure. L’intercommunale In BW souligne encore une fois qu’il faut se déplacer uniquement si c’est indispensable. Et surtout, il faut bien préparer des déchets, les trier à la maison et charger la voiture ou la remorque dans l’ordre de passage devant les containers pour éviter sur place des marches arrière ou demi-tours intempestifs ou de se croiser trop près à pied. Le port du masque est obligatoire.