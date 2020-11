Gestion des déchets en Brabant wallon: l'intercommunale InBW confirme son projet de modernisation de l'incinérateur de Virginal

L’intercommunale InBW maintient son cap, en dépit des critiques formulées ces dernières semaines concernant la rénovation de l’incinérateur de Virginal: elle compte bien concrétiser ce projet estimé à 32 millions d’euros.

A la pointe du combat contre la rénovation, le député wallon André Antoine (cdH), qui la juge trop coûteuse et inutile. Et la ministre wallonne de l’Environnement, Céline Tellier (Ecolo), lui a emboîté le pas. Pour elle, InBW ferait mieux de mettre l’accent sur la prévention afin de réduire davantage la quantité de déchets à incinérer. Si on produit moins de déchets à l’avenir, pourquoi investir autant d’argent dans un incinérateur?

"Les deux lignes de l’incinérateur sont arrivées au bout de leur vie, explique Christophe Dister (MR), président d’InBW. Sans une rénovation importante, nous ne pourrons pas continuer à l’exploiter. Ce projet a pris quatre ans pour aboutir, avec toutes les études et la procédure de permis. Aujourd’hui, soit on rénove, soit on ferme. Mais si on ferme, on ne pourra plus assumer le traitement des déchets produits en Brabant wallon. Il faudra donc déplacer ces déchets à l’extérieur du Brabant wallon et même à l’extérieur de la Wallonie, car la capacité d’incinération en Wallonie est à saturation. On n’a donc pas d’autre solution que de rénover les deux lignes de Virginal."

Rénover coûtera cher, mais la facture sera encore plus salée si on décide de ne rien faire, selon Christophe Dister.

Pas de subsides wallons pour ce projet

Par ailleurs, rénover ne veut pas dire qu’InBW ne travaille pas aussi, en parallèle, à la réduction du volume des déchets, comme le souhaite la Région wallonne. Le problème, c’est que les efforts sont lents à donner des résultats. En attendant, il faut bien traiter les 75.000 tonnes de déchets ménagers produits chaque année par les ménages brabançons.

Voilà donc les principaux arguments de l’intercommunale, qui veut agir sans tarder, quitte à se passer des huit millions d’euros de subsides qu’elle pouvait espérer de la Région wallonne.

"La ministre Tellier nous a dit qu’elle ne subsidierait pas ce projet-là, déplore Christophe Dister. Ce serait injuste, mais ce serait moins dommageable que de ne rien faire."

Faut-il un nouveau permis?

Enfin se pose la question du permis. L’intercommunale devra-t-elle entamer de nouvelles procédures pour effectuer la rénovation? C’est ce que pensent le député Antoine et la ministre Tellier. Mais pour Christophe Dister, le permis délivré en 2018 est suffisant.

"Avec le permis que nous avons, nous pouvons faire les travaux. La seule chose qui pourrait être demandée, c’est un permis de classe 2 qui viserait à améliorer la qualité de filtration de l’usine. Mais si la Région veut nous bloquer, nous exécuterons le permis tel qu’il est libellé aujourd’hui."

Sûre de son fait, l’intercommunale compte lancer les travaux de modernisation de la ligne 1 de l’incinérateur en 2021. La rénovation de la ligne 2 est prévue pour 2022.